Воробьев рассказал, как в Подмосковье планируют применять искусственный интеллект

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Власти Московской области продолжат внедрять новые технологии для улучшения уровня жизни в регионе. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев. С его слов, речь идет об искусственном интеллекте, который уже сегодня активно применяется в различных сферах.

«Перед большим регионом стоят большие задачи, которые нам предстоит реализовать. Каждое время дает свои сложности и вызовы. Мы должны своевременно отвечать на них, разбирать все проблемы, чтобы они не повторялись», - приводит «360» слова губернатора.

Он подчеркнул, что новые технологии повышают эффективность работы служб и снижают количество жалоб. Как полагает Воробьев, властям предстоит проанализировать огромное количество тем, где уже сейчас жители ждут принятия эффективных решений.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил, что Россия ушла вперед в некоторых направлениях в данной сфере. Кроме того, глава государства выступил с предложением на производствах с вредными условиями больше использовать искусственный интеллект вместо людей.