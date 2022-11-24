Путин предложил применять ИИ на вредных производствах вместо людей

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением на производствах с вредными условиями больше использовать искусственный интеллект вместо людей. При этом российский лидер добавил, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест позволит снизить число рутинных функций.

«Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей», - отметил президент в рамках конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Кроме того, Путин упомянул, что Россия ушла вперед в некоторых направлениях в сфере искусственного интеллекта.

В прошлом году в Совфеде разработали законопроект, регулирующий взаимоотношения робота и человека. В частности, в документе дается определение понятию «робот», устанавливается классификация роботов и классы их опасности.