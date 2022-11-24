Путин: Россия ушла вперед по некоторым направлениям в сфере ИИ

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Россия ушла вперед в некоторых направлениях в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия», - заявил Путин.

Президент также отметил, что немало людей разделяют цели развития ИИ и вносят вклад в их достижение. Российский лидер выразил благодарность исследователям.

Ранее, на пленарном заседании на ПМЭФ-2022, Путин заявил, что несмотря на то, что некоторые специалисты допускают возможность сопереживания у искусственного интеллекта, об этом говорить пока рано. Также глава государства отметил, что относиться к прогрессу нужно спокойно. Следует извлекать различные варианты использования возможностей для человечества.