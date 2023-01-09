В больнице, где проходит лечение Михалков, сообщили о его состоянии

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Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации. Об этом сообщили в больнице, в которую был госпитализирован народный артист РСФСР.

«Пациент находится в отделении реанимации», - приводит РИА Новости заявление больницы.

Никита Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии 5 января. Позже появилась информация, что у режиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Сообщается, что он находится в сознании и дышит самостоятельно.