Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает канал, изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем врачи приняли решение перевезти кинорежиссера в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Сообщается, что у Никиты Сергеевича диагностировали ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое.