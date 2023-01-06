Стал известен результат теста Никиты Михалкова на коронавирус
Тесты на COVID-19 и грипп кинорежиссера дали отрицательные результаты.
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков сдал тесты на коронавирус и грипп.
Согласно данным Telegram-канала Mash, у кинорежиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Сообщается, что Никита Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно.
Тесты на COVID-19 и грипп кинорежиссера дали отрицательные результаты.
Ранее появилась информация, что Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии. По сообщению Telegram-канала Baza, изначально режиссера госпитализировали в ГКБ № 67, но затем врачи приняли решение перевезти его в другую больницу.