В стране и мире Стал известен результат теста Никиты Михалкова на коронавирус Игнат Далакян Тесты на COVID-19 и грипп кинорежиссера дали отрицательные результаты. © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Читайте нас на: Советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков сдал тесты на коронавирус и грипп. Согласно данным Telegram-канала Mash, у кинорежиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Сообщается, что Никита Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно. Тесты на COVID-19 и грипп кинорежиссера дали отрицательные результаты. Ранее появилась информация, что Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии. По сообщению Telegram-канала Baza, изначально режиссера госпитализировали в ГКБ № 67, но затем врачи приняли решение перевезти его в другую больницу. Экспертное мнение и аналитика