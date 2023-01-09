Sky News: Британия рассматривает возможность поставки Украине до 10 танков Challenger 2

Дискуссии ведутся несколько недель, но окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято.

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В Великобритании обсуждают возможность поставки украинской стороне своих танков Challenger 2. Как сообщает Sky News со ссылкой на источник, речь идет о передаче официальному Киеву до 10 таких боевых машин. В британском оборонном ведомстве данную информацию не прокомментировали.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине бронемашин Bradley. В свою очередь, во Франции пообещали предоставить Киеву легкие колесные танки AMX-10RC. Это будет первый случай поставок Украине современных танков западного производства.

Правительство ФРГ объявило, что передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вопрос о передаче Киеву немецких танков Leopard также рассматривает Польша, однако в случае положительного решения данные действия должны быть одобрены Берлином. Кроме того, Варшаве нужна будет замена боевым машинам.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что новый пакет военной помощи США обойдется почти в три миллиарда долларов.