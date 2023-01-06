Стало известно, какое оружие США впервые передадут Украине

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В следующем пакете военной помощи Украине Соединенные штаты впервые передадут зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow, об этом сообщило американское издание Politico.

«Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет», — следует из публикации.

По словам журналистов, ранее только Тайвань эксплуатировал американские ракеты наземного базирования. При этом США и их союзники преимущественно используют ракеты корабельного базирования

Ссылаясь на анонимные источники, в статье отметили, что украинские националисты смогли приспособить советские пусковые установки «Бук» для использования американских снарядов.

В Белом доме также заявили, что планируют отправить Украине боевую гусеничную бронированную машину Bradley. У нее есть автоматические пушка и пулемет. В Германии добавили, что присоединятся к пожертвованиям Украине противовоздушной системы Patriot и предоставят свою боевую пехотную машину Marder.

Днем ранее в среду во Франции приняли решение отправить боевые бронированные машины AMX-10 RC, после чего Зеленский призвал союзников предоставить Украине другие западные танки и тяжелое вооружение.

Напомним, немецкие политологи Ульрике Геро и Хауке Ритц в книге «Endspiel Europa» осудили влияние США на ситуацию в Восточной Европе, признав американскую доктрину «решающим толчком к войне на Украине».