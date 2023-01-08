В стране и мире Reuters: глава Минэкономики ФРГ не исключил возможность поставок Киеву танков Leopard Игнат Далакян Ранее Германия заявила о намерении поставить Украине около 40 БМП Marder. © Фото: Dirk Waem Belga News Agency Globallookpress Читайте нас на: Глава Минэкономики Германии , вице-канцлер Роберт Хабек не исключил возможность поставок в будущем Киеву танков Leopard. Об этом сообщает агентство Reuters. «Конечно, этого нельзя исключать», - цитирует агентство Хабека, который отвечал на вопрос о возможности предоставления Украине танков Leopard-1 или Leopard-2. Ранее представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия собирается поставить Украине около 40 БМП Marder. Также немецкого кабмина добавил, что предполагается провести обучение украинцев на территории Германии в связи с этими поставками. Экспертное мнение и аналитика