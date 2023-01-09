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МО РФ: российские истребители сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в небе ДНР

14:53 09.01.2023
Такая же судьба настигла и украинский вертолет Ми-8 - российские истребители поставили точку в его существовании в районе Веролюбовки в Донецкой Народной Республике. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Ека
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В Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских самолетов за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровно и Гродовка Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Такая же судьба настигла и украинский вертолет Ми-8 - российские истребители поставили точку в его существовании в районе Веролюбовки в Донецкой Народной Республике. 

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинских самоходных артиллерийских установок Krab польского производства.

Ранее Минобороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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