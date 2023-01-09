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Точно в цель: кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО

Семен Лавров
08:37 09.01.2023
Позиции украинских националистов были вскрыты разведкой при помощи беспилотных летательных аппаратов и уничтожены новым оружием.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Минобороны России опубликовало кадры применения российскими военнослужащими высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы ВС РФ в ходе разведывательных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили позиции украинских националистов в укрепленном опорном пункте, а также выдвижение бронетехники противника.

В результате нанесения точечного удара высокоточными боеприпасами нового поколения объекты были уничтожены. При этом для поражения каждой конкретной цели было израсходовано по одному снаряду.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения высокоточными боеприпасами бронетехники украинских националистов. При этом отмечалось, что данное вооружение демонстрирует ювелирную точность и высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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