В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских САУ Krab польского производства
В Минобороны России рассказали об уничтожении поставленных Украине Польшей самоходных артиллерийских установок Krab в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30», - заметил Конашенков.
Кроме этого, по его словам, российским военным удалось уничтожить вражескую артсистему М777 американского производства. Это произошло в районе населенного пункта Ивановка на территории ЛНР. Также в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко на территории ДНР были уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Игорь Конашенков рассказал о результатах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены 89 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска противника в 126 районах.
Еще были уничтожены три вражеских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Это произошло в районах Новомихайловки (ДНР) и Лозовой (Харьковская область).
Показала за сутки себя и российская истребительная авиация. Летчики уничтожили два самолета украинских боевиков - штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29. Это произошло в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка в Донецкой Народной Республике. А в района Веролюбовки в том же регионе России был сбит вражеский вертолет Ми-8.
А расчет средств ПВО уничтожили восемь вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава (ЛНР), Великий Выселок (Харьковская область). В воздухе удалось перехватить 10 украинских снарядов к РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск (ДНР), Переможное (Запорожская область).
Были озвучены актуальные данные по потерям украинской военной техники. По словам Игоря Конашенкова, с начала спецоперации враг недосчитался 367 самолетов, 200 вертолетов, 2 856 бесилотников, 400 ЗРК, 7 460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевых машин РСЗО, 3 793 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 978 единиц специальной военной автотехники.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов