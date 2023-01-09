Патрушев заявил, что России противостоит не Украина

Он также отметил, что у россиян по определению не может быть ненависти к простым украинцам.

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Украинский кризис является противостоянием России против Великобритании, США и других стран НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«События на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», - пояснил он.

Кроме этого, Патрушев считает, что Россия должна прекратить кровавый эксперимент Запада, который уничтожает народ Украины, и освободить регионы от оккупации.

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», - заключил секретарь Совбеза.

Ранее стало известно об освобождении села Бахмутское на северо-востоке от Артемовска в ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики. До этого глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на данном направлении сосредоточены основные усилия российских войск.