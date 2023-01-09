В стране и мире Кремль: Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину поставками вооружений Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента России заметил, что поставки иностранной военной техники могут лишь добавить боли украинцам, затянув их страдания. Но при этом принципиально они изменить ничего не могут. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов через поставки ей различных вооружений. «Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений», - заметил Песков, комментируя анонсированную Макроном поставку Украине французских колесных танков AMX-10RC. Он добавил, что эти поставки могут лишь добавить боли украинцам, затянув их страдания. Но при этом ничего принципиально поставки военной техники киевскому режиму, как подчеркнул Дмитрий Песков, изменить не могут. Ранее в Польше опровергли информацию о передаче крупной партии танков Leopard Украине. Экспертное мнение и аналитика