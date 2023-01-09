Пожар площадью в 160 «квадратов» охватил здание общежития в ХМАО

Возгорание произошло на территории общежития АО «Нефтеавтоматика» в Когалыме.

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Мощный пожар охватил здание в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно информации ТАСС, горит общежитие АО «Нефтеавтоматика».

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из места пожара в небо поднимается густой столб серого дыма.

Для ликвидации ЧП на место уже прибыли сотрудники чрезвычайной службы. Они сообщают, что загорелась кровля. Площадь возгорания составляет не менее 160 квадратных метров.

На данный момент из здания эвакуировали уже 13 человек. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь с 23 на 24 декабря прошлого года сильное возгорание произошло в приюте города Кемерово. В результате ЧП погибли 22 постояльца заведения, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии. В результате происшествия владельцу приюта Андрею Смирнову предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ.