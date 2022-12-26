Организатора сгоревшего в Кемерово приюта арестовали на два месяца

Ранее стало известно о задержании пожарного инспектора, который участвовал в проверке сгоревшего здания.

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Организатор приюта в Кемерово, где в огне пожара погибли 22 человека, арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Кемеровский центральный районный суд.

Возгорание в неофициально работающем доме престарелых на Таврической улице произошло в ночь на 24 декабря. В огне погибли 22 постояльца, еще шестеро в тяжелом состоянии госпитализированы. У них диагностированы ожоги и отравление угарным газом.

Пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ранее в ходе судебного слушания организатор частного дома для престарелых в Кемерово полностью признал свою вину.