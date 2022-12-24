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Почти дотла: дневные кадры пострадавшего от огня дома престарелых в Кемерове

Елизавета Потейчук
06:36 24.12.2022
Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, погибло 20 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Разбор завалов на месте возгорания в частном доме престарелых в Кемерово завершен. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России. Также телеканал «Звезда» публикует дневные кадры последствий пожара, в результате которого погибли 20 человек.

«В 05:25 (мск) спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара, в результате которого погибли 20 человек», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ночь с 23 на 24 декабря в Кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По предварительной информации, дом престарелых загорелся из-за неисправного работавшего на угле и дровах котла. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

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