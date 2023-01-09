Bloomberg: США ввели ограничение для Киева по применению нового оружия
Киевский режим не должен применять новое оружие «натовского» образца, которое можно охарактеризовать как наступательное, для ударов по территории России. Об этом пишет журналист Андреас Клут в статье для Bloomberg.
«Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом», - говорится в материале.
Обозреватель отметил, что страны НАТО с осторожностью выбирают типы вооружений, которые они поставляют Киеву. Это объясняется тем, что главным приоритетом для Вашингтона и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой. Однако, как отметил автор публикации, объявление об отправке Украине новых видов боевых машин пехоты (БМП), таких как Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике Соединенных Штатов Америки, ФРГ и Франции, поскольку ранее члены Североатлантического альянса отказывались предоставлять подобную технику.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов опроверг утверждения об «оборонительном характере» поставляемого на Украину оружия. Дипломат отметил, что решение Белого дома о передаче Киеву БМП Bradley «стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона».