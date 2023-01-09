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Bloomberg: США ввели ограничение для Киева по применению нового оружия

Максим Крюков
01:02 09.01.2023
По словам Андреаса Клута, Украина не должна использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране.
Bloomberg: США ввели ограничение для Киева по применению нового оружия
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress
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Киевский режим не должен применять новое оружие «натовского» образца, которое можно охарактеризовать как наступательное, для ударов по территории России. Об этом пишет журналист Андреас Клут в статье для Bloomberg.

«Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом», - говорится в материале.

Обозреватель отметил, что страны НАТО с осторожностью выбирают типы вооружений, которые они поставляют Киеву. Это объясняется тем, что главным приоритетом для Вашингтона и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой. Однако, как отметил автор публикации, объявление об отправке Украине новых видов боевых машин пехоты (БМП), таких как Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике Соединенных Штатов Америки, ФРГ и Франции, поскольку ранее члены Североатлантического альянса отказывались предоставлять подобную технику.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов опроверг утверждения об «оборонительном характере» поставляемого на Украину оружия. Дипломат отметил, что решение Белого дома о передаче Киеву БМП Bradley «стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона».

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