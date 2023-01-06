Посол РФ опроверг заявление США об «оборонительном характере» передаваемого Киеву оружия

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Посол России в США Анатолий Антонов опроверг утверждения об «оборонительном характере» поставляемого на Украину оружия. Свою позицию российский дипломат озвучил в общении со СМИ.

«Всему мировому сообществу наконец должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую "войну по доверенности", поддерживая нацистских преступников в Киеве. Ни о каком "оборонительном характере" передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи», - подчеркнул дипломат.

Антонов особо отметил, что решение Белого дома о передаче Киеву БМП Bradley «стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона».