Журналистка из США назвала спикера палаты представителей Маккарти «папиком» Зеленского

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Американская журналистка, телеведущая и актриса Минди Робинсон жестко прокомментировала радостную реакцию украинского президента Владимира Зеленского на победу Кевина Маккарти на выборах спикера палаты представителей. По мнению Робинсон, Маккарти - это «папик» Зеленского, который обогащается за счет американских налогоплательщиков.

«Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?» — процитировало РИА Новости публикацию Робинсон в Twitter.

Ранее сообщалось, что Маккарти с 15-й попытки был избран новым спикером палаты представителей США. Во время предвыборной кампании он обещал ограничить объемы финансовой помощи Украине.