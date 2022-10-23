CNN: помощь Украине может стать поводом для раскола в Республиканской партии

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Среди членов Республиканской партии может наметиться раскол по поводу военной помощи Украине, если они возьмут большинство в палате представителей конгресса США на промежуточных выборах в ноябре. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мнение конгрессменов.

Так, Кевин Маккарти, который потенциально рассматривается как будущий спикер палаты представителей, заявил, что Украина больше не будет получать от США «незаполненные чеки». В то же время лидер меньшинства в американском сенате Митч Макконнелл пообещал, что в случае победы на выборах республиканцы продолжать оказывать помощь Киеву.

«Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать предметом спора, если Республиканская партия получит контроль над палатой представителей», — говорится в материале.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские власти были «шокированы» словами Маккарти. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахмия, как отмечается, встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был уверен, что Киеву продолжать оказывать поддержку.