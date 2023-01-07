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Кевин Маккарт стал новым спикером Палаты представителей США с 15-го раза

Ирина Елагина
10:38 07.01.2023
Американским конгрессменам понадобилось 15 попыток, чтобы определиться со спикером.
Кевин Маккарт стал новым спикером Палаты представителей США с 15-го раза
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress
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Члены Палаты представителей США по итогам четырехдневных дебатов и 15 попыток голосования смогли назвать нового спикера. Им избран республиканец Кевин Маккарти.

По итогам голосования Маккарти заручился поддержкой 216 конгрессменов. Основной соперник демократ Хаким Джефрис набрал всего на 5 голосов меньше - 211. Еще шесть законодателей воздержались от голосования.

Ранее сообщалось, что Маккарти занимает сдержанную позицию по украинскому вопросу и во время предвыборной гонки заявлял, что республиканцы ограничат помощь Киеву.

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