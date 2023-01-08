В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в Хасавюрте

Анастасия Бобылева
04:33 08.01.2023
Хлопок газа произошел в пристройке к дому, взрывная волна разрушила несколько квартир и даже перевернула стоящие рядом со зданием машины.
Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в Хасавюрте
© Фото: @dagestanRD Telegram
Читайте нас на:

Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в дагестанском Хасавюрте, двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

Хлопок произошел в пристройке к дому, после него сразу начался пожар. Из-за взрыва пострадали квартиры, как сообщает местный Telegram-канал - около десятка.

Помимо этого, взрывной волной были перевернуты машины, находящиеся поблизости. «Звезда» опубликовала кадры последствий инцидента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:33 В стране и мире
Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в Хасавюрте
02:00 Спорт
Бывший футболист клуба «Пари Сен-Жермен» Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет
23:10 В стране и мире
«Время не на стороне Киева»: бывшие госсекретарь и шеф Пентагона о конфликте на Украине
22:32 В стране и мире
Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги над Вологодской областью
20:29 В стране и мире
В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.