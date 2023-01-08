Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в Хасавюрте

Хлопок газа произошел в пристройке к дому, взрывная волна разрушила несколько квартир и даже перевернула стоящие рядом со зданием машины.

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Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в дагестанском Хасавюрте, двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

Хлопок произошел в пристройке к дому, после него сразу начался пожар. Из-за взрыва пострадали квартиры, как сообщает местный Telegram-канал - около десятка.

Помимо этого, взрывной волной были перевернуты машины, находящиеся поблизости. «Звезда» опубликовала кадры последствий инцидента.