Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в Хасавюрте
Хлопок газа произошел в пристройке к дому, взрывная волна разрушила несколько квартир и даже перевернула стоящие рядом со зданием машины.
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Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва в дагестанском Хасавюрте, двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.
Хлопок произошел в пристройке к дому, после него сразу начался пожар. Из-за взрыва пострадали квартиры, как сообщает местный Telegram-канал - около десятка.
Помимо этого, взрывной волной были перевернуты машины, находящиеся поблизости. «Звезда» опубликовала кадры последствий инцидента.