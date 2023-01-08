В многоквартирном доме в Дагестане произошел мощный взрыв газа

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Были ранены люди, их доставили в больницу с ожогами. Сейчас на месте работают спасатели и медики. О жертвах вызрыва информации пока нет.

Ранее взрыв газа произошел на рынке в Назрани. Возгорание было быстро локализовано. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.