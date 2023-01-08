Видео первых минут после взрыва газа в Хасавюрте

По уточненным данным, хлопок случился в пристройке к пятиэтажному дому.

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Первые минуты после взрыва газа в Хасавюрте (Дагестан) попали на видео. По уточненным данным, хлопок случился в пристройке к пятиэтажному дому.

Также стало известно, что их дома эвакуировали 10 человек. В результате инцидента трое человек были ранены, в том числе ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте. По имеющимся данным, пострадавших доставили в больницу с ожогами.