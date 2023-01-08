СК РФ возбудил уголовное дело после воспламенения газа в доме в Хасавюрте

Травмы различной степени тяжести получили двое жителей дома, в том числе малолетний ребенок.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту получения травм жительницей Хасавюрта и малолетним ребенком из-за утечки газа и воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме.

По версии следствия, ночью 8 января в цокольном помещении жилого многоквартирного дома в городе Хасавюрте произошел взрыв газовоздушной смеси после утечки газа. В результате травмы различной степени тяжести получили двое жителей дома, в том числе малолетний ребенок.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Хасавьюрте. В ведомстве полагают, что были допущены нарушения норм эксплуатации газового оборудования.

Напомним, что мощный взрыв газа произошел в многоквартирном доме города Хасавюрт в Дагестане. Сообщалось, что у здания оказались выбиты несколько окон и разрушена часть стены на первом этаже дома.