Прокуратура Дагестана приступила к проверке по взрыву газа в доме в Хасавюрте

В надзорном ведомстве полагают, что были допущены нарушения норм эксплуатации газового оборудования.

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Прокуратура Дагестана приступила к проверке по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Хасавьюрте. В надзорном ведомстве полагают, что были допущены нарушения норм эксплуатации газового оборудования, и в ходе проверки должны выяснить, что стало причиной инцидента.

«Прокуратурой республики организована проверка в связи с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Хасавюрте. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Ранее сообщалось, что на первом этаже жилого дома на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа, затем начался пожар. По данным мэрии Хасавюрта, при взрыве пострадали пятеро жильцов, двое из них госпитализированы.



В выбиты несколько окон, разрушена часть стены на первом этаже. По предварительным оценкам пострадали более 10 квартир. Ударной волной опрокинуло припаркованные у здания машины.