Армия Армия Армия

Каска с нацистской символикой обнаружена во время разминирования бункеров завода Ильича в Мариуполе

Александр Федорчак
06:53 07.01.2023
На каске изображен орел со свастикой, напоминающий герб нацистской Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Мариуполе продолжается разминирование от взрывоопасных предметов. Сводный отряд инженерных войск во время разминирования бункеров на комбинате имени Ильича находят гранаты, снаряды, а также личные вещи украинских националистов.

В частности, бойцы в одном из бункеров обнаружили каску с нацистской символикой. На каске изображен орел со свастикой, напоминающий герб нацистской Германии. Напомним, на территории комбината имени Ильича долгое время находились позиции украинских националистических батальонов.

Напомним, катакомбы на комбинате построили еще в советское время, чтобы защитить мирное население от возможной ядерной угрозы. Однако в итоге они использовались для других целей. В этих убежищах боевики планировали свои будущие преступления над мирным населением Мариуполя. 

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:35 Армия
Видео
Военные моряки встретили Рождество Христово в главном храме ВМФ России
05:00 Армия
Видео
Эвакуация, ремонт, обслуживание: как восстанавливают военную технику подразделения ВДВ в зоне спецоперации
03:10 В стране и мире
Патриарх Кирилл объяснил причину мировых конфликтов
00:35 В стране и мире
Байден заявил, что штурм Капитолия был в июле, а не в январе
22:05 В стране и мире
В Белом доме заявили, что обучение украинцев применению комплексов ПВО Patriot еще не началось
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.