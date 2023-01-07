Каска с нацистской символикой обнаружена во время разминирования бункеров завода Ильича в Мариуполе

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В Мариуполе продолжается разминирование от взрывоопасных предметов. Сводный отряд инженерных войск во время разминирования бункеров на комбинате имени Ильича находят гранаты, снаряды, а также личные вещи украинских националистов.

В частности, бойцы в одном из бункеров обнаружили каску с нацистской символикой. На каске изображен орел со свастикой, напоминающий герб нацистской Германии. Напомним, на территории комбината имени Ильича долгое время находились позиции украинских националистических батальонов.

Напомним, катакомбы на комбинате построили еще в советское время, чтобы защитить мирное население от возможной ядерной угрозы. Однако в итоге они использовались для других целей. В этих убежищах боевики планировали свои будущие преступления над мирным населением Мариуполя.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.