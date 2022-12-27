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Цитадель ненависти: что скрывают катакомбы завода имени Ильича в Мариуполе

Александр Федорчак
08:04 27.12.2022
На восьмиметровой глубине найдены националистические книги, оружие и боеприпасы, а также наркотики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военные обезвредили еще несколько помещений на заводе имени Ильича в Мариуполе. На восьмиметровой глубине в катакомбах они обнаружили большое количество амуниции, в том числе западного образца, националистические книги, медицинские препараты, среди которых были и наркотики. По словам сотрудников предприятия, украинские боевики готовили помещения заранее и планировали укрываться под землей долгое время.

Пыльные помещения военные показывают впервые после освобождения крупнейшего металлургического комбината от украинских националистов. На глубину приходится спускаться вместе с саперами. Катакомбы построили еще в советское время, чтобы защитить мирное население от возможной ядерной угрозы. Только в итоге их использовали совсем для других целей. В этих убежищах боевики планировали свои будущие преступления перед мирным населением Мариуполя. Подпитывали себя эмоционально, читая разную литературу. Например, с гордостью вспоминали начало Гражданской войны на Украине. «История с грифом секретно». Здесь рассказывается о деятельности неонацистов после Великой Отечественной войны. Самое интересное, что книга была издана еще в 2011 году, задолго до начало конфликта.

Помимо литературы националистического толка, радикалы оставили много амуниции. Здесь базировалась морская пехота. Судя по беспорядку - уходили в спешке, забыли даже документы. К боям, как рассказывают сотрудники комбината, нацбаты готовились заранее. Еще за год до сражений дали команду руководству завода оборудовать убежища. Так здесь появились кровати, телефонная связь и даже широкополосный интернет. Завезли сюда и медикаменты, но отнюдь не для лечебных целей.

«Также имеется, прошу обратить внимание, в большом количестве наркосодержащие препараты опиумного типа», - показал командир сводного отряда инженерных войск с позывным «Горнист».

К возможному взятию крепости, так нацисты называли завод имени Ильича, нашими военными здесь тоже были готовы. Для этого оборудовали целую лабораторию по производству «коктейлей Молотова». К изготовлению зажигательных смесей привлекали и гражданский персонал, который взяли в заложники.

«Это смесь соляры, керосина, хозяйственного мыла и ветошь для розжига. Практически в каждом бункере было подготовлено до двухсот бутылок», - рассказал замкомандира сводного отряда инженерных войск с позывным «Трибун».

Но был у нацистов и другой арсенал. Современный, натовский. Его они тоже оставили нашим солдатам в качестве трофеев.

«Сейчас у меня в руках находится 60-мм мина легкого миномета польского производства. Она же бесшумная. При ее прилете нет характерного звука падения мины. Поэтому она представляет большую опасность», - отметил замкомандира сводного отряда инженерных войск с позывным «Бабай»

В бункерах сидели не только морпехи. Несколько месяцев заводчан держали в заложниках боевики из теробороны. Саперы продолжают находить в этих подземельях все новые свидетельства нацистских преступлений. Опасные предметы из катакомб завода имени Ильича планируют вскоре выставить на всеобщее обозрение.

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