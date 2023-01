В стране и мире «Время не на стороне Киева»: бывшие госсекретарь и шеф Пентагона о конфликте на Украине Игнат Далакян Согласно статье, вся украинская экономика и ее военный потенциал полностью зависят от поставок стран Запада, прежде всего США. © Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Экономика и военный потенциал Украины сейчас практически полностью зависят от поддержки со стороны Запада, а время в нынешней ситуации не на стороне Киева. Такую точку зрения выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс в совместной статье, опубликованной в электронной версии газеты The Washington Post. Согласно статье, вся украинская экономика и ее военный потенциал полностью зависят от поставок стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов. В случае, если украинцы не добьются значительного прорыва в ходе конфликта, давление со стороны Запада на Киев, чтобы тот пошел на переговоры о прекращении огня, «будет расти по мере того, как проходят месяцы военного тупика», отмечают Райс и Гейтс. «Единственным способом избежать этого сценария», как полагают авторы, является наращивание Вашингтоном и его союзниками поставок Киеву военной помощи. «Сейчас нужны решения США и их союзников о предоставлении украинцам дополнительной военной техники, прежде всего мобильной бронетехники», - пишут бывшие главы Госдепа и Пентагона. Ранее в Организации Объединенных Наций заявили о желании увидеть завершение конфликта на Украине. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге отреагировал на планы Франции и Германии передать бронетехнику Киеву. До этого информационный портал The Daily Caller рассказал, что поддержавшие военную помощь Украине законодатели Соединенных Штатов заработали на акциях военно-промышленного комплекса. Как сообщил портал, ведущие американские оборонные корпорации существенно нарастили производство, и члены Конгресса США, торговавшие акциями компаний, получили значительную прибыль. Экспертное мнение и аналитика