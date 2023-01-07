В стране и мире В ООН заявили о желании увидеть завершение украинского конфликта Ирина Елагина Представитель ООН прокомментировал планы Парижа и Берлина поставить оружие Киеву и заявил о желании увидеть завершение украинского конфликта. © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Цель ООН - увидеть завершение конфликта на Украине. Так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на брифинге отреагировал на планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику. «Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель в том, что мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - процитировало РИА Новости ответ Дюжаррика на вопрос на брифинге об отправке бронетехники Парижем и Берлином на Украину. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал поставки на Украине бронетехники AMX-10RC. Напомним, что накануне в США приняли решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 3,75 миллиарда долларов, в новую партию поставок войдут, в том числе, боевые машины Bradley. Экспертное мнение и аналитика