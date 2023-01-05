Daily Caller: поддержавшие военную помощь Украине законодатели США заработали на акциях ВПК

С целью восполнить эти поставки ведущие оборонные корпорации США существенно нарастили производство, и члены Конгресса, торговавшие акциями компаний, получили значительную прибыль.

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Члены американского Конгресса, проголосовавшие за предоставление военной помощи Украине на миллиарды долларов, смогли в прошлом году заработать существенные средства на акциях оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом сообщил информационный портал The Daily Caller.

В 2022 году члены Конгресса Соединенных Штатов одобрили военную помощь Украине в целом на сумму более 20 миллиардов долларов, включая вооружения и технику на 12,7 миллиардов долларов, которые направляются на Украину напрямую со складов американского оборонного ведомства.

Как объясняет портал, с целью восполнить эти поставки ведущие американские оборонные корпорации существенно нарастили производство, и американские конгрессмены, торговавшие акциями компаний, получили значительную прибыль.

Портал отмечает, что многие из них поддерживали предоставление военной помощи Украине. Кроме того, как сообщается в статье, несколько представителей республиканской партии, которые проголосовали против такого рода законопроектов, покупали акции оборонных компаний.

Ранее профессор из Соединенных Штатов объяснил, куда попадает выделенная Украине финансовая помощь. Эксперт отметил, что выделенные Киеву американские деньги возвращаются обратно в оборонно-промышленные предприятия США.