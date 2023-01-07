Самолет, подавший сигнал тревоги над Вологдой, приземлился в Москве
Он летел из Мурманска в Москву и подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью.
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Пассажирский самолет, подавший сигнал тревоги, приземлился в аэропорту Шереметьево. Это следует из данных портала Flightradar24.
Boeing 737, вылетевший из Мурманска, успешно достиг пункта назначения. Экстренный сигнал он подал, пролетая над Вологодской областью, причины пока неизвестны.
Ранее сигнал бедствия подал самолет, следующий из Москвы в Челябинск. Спустя полтора часа после вылета он начал снижение и выполнил разворот в сторону Уфы.