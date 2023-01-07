В стране и мире Самолет, подавший сигнал тревоги над Вологдой, приземлился в Москве Анастасия Бобылева Он летел из Мурманска в Москву и подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью. © Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress Читайте нас на: Пассажирский самолет, подавший сигнал тревоги, приземлился в аэропорту Шереметьево. Это следует из данных портала Flightradar24. Boeing 737, вылетевший из Мурманска, успешно достиг пункта назначения. Экстренный сигнал он подал, пролетая над Вологодской областью, причины пока неизвестны. Ранее сигнал бедствия подал самолет, следующий из Москвы в Челябинск. Спустя полтора часа после вылета он начал снижение и выполнил разворот в сторону Уфы. Экспертное мнение и аналитика