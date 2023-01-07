Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги над Вологодской областью

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Совершающий перелет из Мурманска в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом сообщили в авиационных службах.

«Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика "general emergency"», - цитирует ТАСС авиационную службу.

Ранее через полтора часа после взлета сигнал бедствия подал самолет, совершающий рейс из Москвы в Челябинск. Воздушное судно осуществило разворот в сторону города Уфа.