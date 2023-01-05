Следующий из Москвы в Челябинск самолет подал сигнал бедствия и начал снижение

Сообщается, что в настоящее время борт осуществляет разворот в направлении Уфы.

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Выполняющий рейс из аэропорта Шереметьево в Челябинск пассажирский самолет подал сигнал бедствия почти через полтора часа после вылета и начал снижение.

«Самолет Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из аэропорта Шереметьево в Челябинск, почти через 1,5 часа после вылета подал сигнал бедствия. Затем он начал снижение», - цитирует ТАСС представителя авиационных служб.

Сообщается, что в настоящее время самолет осуществляет разворот в направлении Уфы. Согласно данным представителя авиаслужб, ориентировочно посадка борта произойдет через 20 минут.