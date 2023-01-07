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В Палате представителей США не назвали помощь Украине в планах на 2023 год

Вероника Волосунова
21:57 07.01.2023
Республиканцы во главе с Кевином Маккарти планируют сконцентрировать усилия на создании сильной экономики внутри страны, в том числе снизить цены на продукты, бензин, автомобили, жилье и увеличить количество рабочих мест.
В Палате представителей США не назвали помощь Украине в планах на 2023 год
© Фото: Cliff Owen - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Выбранный с 15 попытки спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассказал о приоритетах работы в 2023 году. Маккарти планирует выполнить данные ранее обещания и сместить курс политики на решение внутренних вопросов.

«Два месяца назад вы проголосовали за новое направление для нашей страны. <...> Теперь мы намерены выполнить свое обязательство перед вами», - сообщил Маккарти.

По словам спикера Палаты представителей, в приоритетах на 2023 год будут обеспечение сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, а также подотчетность правительства.

«Именно поэтому мы обязуемся прекратить расточительные траты Вашингтона, чтобы снизить цены на продукты питания, бензин, автомобили, жилье, а также прекратить рост государственного долга. Мы обязуемся сократить чрезмерное регуляторное бремя, снизить цены на энергетику, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места», - отметил спикер.

Планируется уделить внимание и ситуации на южной границе с Мексикой, а именно нелегальному потоку мигрантов. Одним из основных будет вопрос остается конкуренция с Китаем. Уже во вторник нижняя Палата намерена изучить резолюцию о создании спецкомитета «по стратегической конкуренции между США и КПК». В то же время про взаимодействие США с Украиной в новом году Маккарти ничего не сказал.

 «Мы намерены принять законопроекты, призванные решить насущные проблемы нашей страны - от широко открытой южной границы до энергетической политики, в которой Америка ставится на последнее место <...>. Мы также будем решать долгосрочные проблемы Америки: долг и подъем Коммунистической партии Китая .<...> Что касается КПК, мы создадим двухпартийный специальный комитет по Китаю для выяснения того, как вернуть сотни тысяч рабочих мест, перешедших в Китай, и тогда мы выиграем это экономическое соревнование», - добавил Маккарти.

Ранее стало известно, что Маккарти занимает сдержанную позицию по украинскому вопросу. Еще во время предвыборной гонки он заявлял, что республиканцы ограничат помощь Киеву. 

В мае прошлого года Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине, причем половина этой суммы предназначалась для украинских военных. 

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