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Посол Украины заявил, что страна несет огромные, «неудобоваримые» потери

Вероника Волосунова
17:00 07.01.2023
По словам Вадима Пристайко, ради Запада Киев пожертвовал «столькими жизнями и десятилетиями развития».
Посол Украины заявил, что страна несет огромные, «неудобоваримые» потери
© Фото: Sadak Souici, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украина несет огромные потери людей «направо и налево», сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Newsweek. 

«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы», — заявил Пристайко.

По словам посла, из-за того, что страна пожертвовала столькими жизнями и десятилетиями развития, у Запада появился «уникальный шанс».

Напомним, ранее глава Минобороны Украины признался, что выполняет миссию НАТО. В таком случае, когда украинские солдаты жертвуют собой, страны НАТО должны поставлять оружие. 

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США желают вести военные действия против РФ руками украинцев, уверовав в возможность «удаленно» контролировать эскалацию без ущерба для себя. Москва надеется, что Вашингтон осознает ответственность, как при урегулировании Карибского кризиса, отметил замглавы МИД РФ. 

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