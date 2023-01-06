Глава Минобороны Украины признался, что выполняет миссию НАТО

В таком случае, когда украинские солдаты жертвуют собой, страны НАТО должны поставлять оружие.

© Фото: РИА Новости

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, страна выполняет миссию НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», - сказал Резников.

Он также добавил, что главы западных стран регулярно напоминают Киеву, что он «как реальный щит прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подстрекают Киев к «ужасным» поступкам. Так он прокомментировал новости о новых поставках вооружений Украине.

В Великобритании член палаты общин Дэмиен Мур выразил обеспокоенность из-за возможной поставки Украине баллистического оружия дальнего радиуса действия. По его мнению, данный шаг может привести к эскалации ситуации.