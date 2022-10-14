Рябков: США желают вести военные действия против РФ руками украинцев

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США повышают ставки в украинском конфликте, уверовав в возможность «удаленно» контролировать эскалацию без ущерба для себя. По словам Рябкова, Москва, в свою очередь, надеется, что американская сторона осознает ответственность, как при урегулировании Карибского кризиса, и разумных альтернатив этому не существует.

«Расчет на то, что выступая кукловодом, США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы. Однако это - опасная химера. Такое развитие событий должно быть предотвращено. Этого требует не только здравый смысл, но и содержание заявлений о недопустимости ядерной войны, принятых на высшем уровне в российско-американском формате, а также всей ядерной "пятеркой"», - указал Рябков в интервью РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России заявил, что «метания» Соединенных Штатов по диалогу с Российской Федерацией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, Россия не отказывается от равноправного диалога.