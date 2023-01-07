Генсек НАТО увидел угрозу в союзе РФ и КНР

По словам генсека НАТО, главным свидетельством объединения двух государств стал отказ Пекина осуждать СВО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии заявил, что усиливающееся сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой угрожает установленному странами Запада мировому порядку.

«Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны альянса должны держаться вместе», - Цитирует РИА Новости Столтенберга.

Как отметил генсек Североатлантического альянса, главным свидетельством объединения двух государств стал отказ Пекина осуждать специальную военную операцию России на Украине.

«Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуация на НАТО и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов», - указал Столтенберг.

Помимо этого, генеральный секретарь НАТО подчеркнул углубление отношений РФ и Китае в военной и экономической сферах.

Ранее профессор из Китая Ван Вэнь заявил, что в мире происходит процесс «девестернизации» и «беспрецедентного восстания» незападных стран против установленного Западом порядка. Китайский эксперт подвел политические итоги прошлого года и высказался о перспективах мироустройства.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе беседы с лидером Китая Си Цзиньпином по видеосвязи заявил, что Россия и Китай будут укреплять сотрудничество между вооруженными силами. Российский лидер назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества.