В Китае заявили о «беспрецедентном восстании» против западного мироустройства

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В мире происходит процесс «девестернизации» и «беспрецедентного восстания» незападных стран против установленного Западом порядка. К таким выводам пришел китайский профессор Ван Вэнь в статье для издания South China Morning Post.

«Глобальное значение 2022 года сильно недооценено. Его значение для мировой истории намного превышает значение 2001 года, когда произошли теракты 11 сентября, и 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. Вместо этого 2022 год можно сравнить с 1991 годом, когда закончилась холодная война. Если есть ключевое слово, то это «девестернизация», - считает ученый.

По словам эксперта, «речь идет о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции».

Среди примеров китайский профессор приводит факты политических перемен в Латинской Америке, где «80% стран теперь находятся под властью левых правительств - в последние годы Мексика, Аргентина, Перу, Чили, Гондурас , Колумбия и другие страны также избранные лидеры слева. Они выступают за то, чтобы держаться на расстоянии от Соединенных Штатов и продвигать большую независимость и интеграцию Латинской Америки». Аналогичные процессы происходят в Азии.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии тщательно держится на таком же расстоянии от Китая, как и от США, укрепляя свою нейтральную позицию за счет региональной солидарности и экономической жизнеспособности», - подчеркнул ученый.

Эксперт считает, что процесс «девестернизации» необратим, так как «Запад не может остановить эту тенденцию». По-мнению аналитика, лидерство США «стало менее убедительным после пандемии Covid-19 и конфликта на Украине», и среди причин он называет «беспрецедентные внутренние проблемы в борьбе с собственной эпидемией Covid-19, расовым конфликтом, восстановлением экономики и политическим порядком».

По прогнозу ученого, «в 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться».