США направят Киеву 4 тысячи авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля»

Отмечено, что это ракеты ближнего радиуса действия, которые могут устанавливаться и на вертолеты.

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В Минобороны США заявили о передаче киевским властям неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-земля» Zuni. Сообщается, что Украина получит 4 тысячи таких ракет. Об этом заявила заместитель помощника главы военного ведомства Лаура Купер.

«Мы также выделяем 4000 авиационных ракет Zuni, и они могут устанавливаться и на вертолеты. Это ракеты "воздух-земля" - ближнего радиуса действия», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее Соединенные Штаты рассказали, какое оружие впервые передадут Украине. В новом пакете военной помощи Украине планируется передать зенитные ракеты Sea Sparrow. Информируется, что этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши «и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет».

Также и Германия рассказала, какое оружие от нее получая киевские власти. Немецкие власти направят Киеву около 40 БМП Marder. В связи с планируемыми поставками предполагается провести обучение украинцев на территории Германии.