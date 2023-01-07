Полиция и Нацгвардия Украины проверяют документы у входа в Киево-Печерскую лавру

Митрополит Эпифаний должен был провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства после истечения срока аренды УПЦ МП.

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Национальная гвардия Украины и полицейские с самого утра проверяют документы у Киево-Печерской лавры у граждан, желающих попасть на богослужение. Отмечается, что митрополит Православной церкви Украины Эпифаний должен был провести рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства после истечения срока аренды УПЦ МП.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим активизировал борьбу с каноническим православием на Украине.

Украинские силовики в последнее время проводят обыски в монастырях и храмах УПЦ, допрашивают и задерживают священников. В частности, митрополиту Кировоградской епархии выдвинуто обвинение в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни.