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Байден заявил, что штурм Капитолия был в июле, а не в январе

Марина Крижановская
00:35 07.01.2023
Также американский президент начал перечислять защитников Капитолия, но не смог вспомнить фамилию одного из них.
Байден заявил, что штурм Капитолия был в июле, а не в январе
© Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Соединенных Штатов Джо Байден перепутал дату, когда произошел штурм Капитолия. На торжественном мероприятии по случаю двухлетней годовщины захвата Капитолия США Байден сказал, что это произошло 6 июля вместо 6 января.

Присутствующим он заявил, что они не могут осознать весь масштаб произошедших тогда событий. Его слова приводит РИА Новости.

«Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать», - сказал Байден.

В какой-то момент американский президент начал перечислять имена защитников Капитолия, но не смог вспомнить фамилию одного из них. Но находившийся за его спиной охранник подсказал ее Байдену. Тот похвалил охранника.

 «Я рад, что ты знаешь свое имя», - ответил президент США.

Байден добавил, что «с этого момента» этот охранник «может называть меня "президент Биден"».

Накануне Байден похвалил работу систем Patriot на Украине, в то время как они еще не были туда доставлены. Он заявил, что «они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают».

До этого глава США обескуражил американцев фразой «своего старого соседа». Тогда Байден делился своими размышлениями и сказал, что объехал более 140 стран мира: «Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны - мир - это не "заплатка на наших джинсах", если мы делаем то, что хотим и должны делать».

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