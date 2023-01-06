Байден похвалил работу систем Patriot, которые еще не доставили на Украину

Батарея еще не доставлена на Украину, а русские, по словам американского президента, уже «начинают осознавать» эффективность этого оружия.

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Президент США Джо Байден заявил, что системы Patriot на Украине уже показывают эффективность. Он сделал это заявление на встрече с членами своего кабинета. Однако системы еще не доставили на территорию страны.

«Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают», - цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее заявлялось о желании Конгресса оценить последствия передачи Patriot киевскому режиму. Аналитики полагают, что если ЗРК будут переданы из запасов на территории США, то это может помешать циклам подготовки и модернизации.