Байден обескуражил американцев фразой «своего старого соседа»

Fox News собрал комментарии журналистов и других пользователей Twitter на высказывание американского президента о заплатке на джинсах.

© Фото: Oliver Contreras,CNP, Globallookpress

Президент США Джо Байден насмешил пользователей Twitter высказыванием о перспективах Америки и заплатке на джинсах. Fox News собрал комментарии журналистов и других пользователей Twitter на очередное высказывание американского президента.



Поводом для размышления стала речь американского президента во время визита в Кентукки.

«Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади. Я уже давно говорил – вот что я имею в виду – я никогда, никогда, никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда. Никогда. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не "заплатка на наших джинсах". Если мы делаем то, что хотим и должны делать», - заявил Байден.

Пользователи соцсети столкнулись с трудностями перевода, пытаясь понять, что именно хотел сказать хозяин Белого дома.

«В сегодняшнем выпуске "Что, черт возьми, сказал Джо Байден?"» – так оценил пассаж Байдена обозреватель RedState Базз Паттерсон. «Имеет смысл, если ваш мозг превратился в кашу», - сыронизировала пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун. «Много ли было свинцовой краски в том районе?» – задался вопросом обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс, намекая на токсичность и опасность свинца для здоровья.

Президент США в силу возраста и состояния здоровья регулярно попадает в курьезные ситуации, что становится поводом для шуток в его адрес в соцсети. Хотя среди комментаторов есть и сторонники Байдена, так пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди, посмотрев видео из Кентуки написал, что президент «выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после отпуска на Виргинских островах».