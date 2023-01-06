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Рождественское Богослужение в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

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Началась: 23:10 06.01.2023
Кирилл Кунецкий
Начало торжественной службы в 00:00.
© Фото: Минобороны России

В ночь с 6 на 7 января 2023 года в Главном храме Вооруженных Сил России пройдет Рождественское Богослужение. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Торжественную Литургию возглавит, митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Сослужит ему ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протопресвитер военного и морского духовенства иерей Олег Овчаров.

Сразу после Рождественского Богослужения в Верхнем храме Патриаршего Собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России пройдет концерт рождественской музыки от хора Инженерных войск. 

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