Рождественское Богослужение в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

В ночь с 6 на 7 января 2023 года в Главном храме Вооруженных Сил России пройдет Рождественское Богослужение. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Торжественную Литургию возглавит, митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Сослужит ему ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протопресвитер военного и морского духовенства иерей Олег Овчаров.

Сразу после Рождественского Богослужения в Верхнем храме Патриаршего Собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России пройдет концерт рождественской музыки от хора Инженерных войск.