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«Правда победит»: патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине

Анастасия Бобылева
00:18 07.01.2023
Он выразил надежду, что в будущем воспоминания о попытках националистов «разрушить каноническую православную церковь» вызовут лишь улыбку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Патриарх Кирилл в ходе Рождественской проповеди в Храме Христа Спасителя в Москве прокомментировал ситуацию на Украине. Он призвал помолиться за близких людей, за Родину, а также за тех, кто находится в зоне СВО.

«Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю рождественскую ночь, почувствовать Божье присутствие, помолиться от всей души за своих родных близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры», - заявил он.

Патриарх обратил внимание на жестокость националистов, которые, по его словам, пытаются разрушить каноническую православную церковь. Он выразил надежду, что однажды эти попытки будут вспоминать с иронией, а может, даже с улыбкой.

«Верим, что все эти дьявольские искушения отступят. И когда-нибудь уже по прошествии какого-то времени многие будут с иронией, а может быть просто с улыбкой вспоминать эти жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине», - добавил патриарх.

В 00:00 7 января началось Богослужение в Главном храме ВС РФ. «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

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