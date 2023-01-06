Посол Антонов: США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подстрекают Киев к «ужасным» поступкам. Так он прокомментировал новости о новых поставках вооружений Украине.

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», - цитирует Антонова РИА Новости.

Он подчеркнул, что именно Вашингтон ответственен за затягивание конфликта, ведь своими действиями США показали нежелание урегулировать ситуацию мирным путем. По словам посла, американцы равнодушны к судьбе украинского народа.

Также Антонов подчеркнул, что в Соединенных Штатах «и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона». Так он прокомментировал анонсированную передачу Украине БМП Bradley.

Ранее президент США Джо Байден похвалил работу систем Patriot на Украине. Батарея еще не доставлена в страну, а русские, по словам американского президента, уже «начинают осознавать» эффективность этого оружия.