В Великобритании обеспокоились рисками поставок дальнобойного оружия Украине

По мнению члена палаты общин, данный шаг может привести к эскалации ситуации.

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В Великобритании член палаты общин Дэмиен Мур выразил обеспокоенность из-за возможной поставки Украине баллистического оружия дальнего радиуса действия. По его мнению, данный шаг может привести к эскалации ситуации.

В связи с этим политик обратился к министру обороны Бену Уоллесу. Он поинтересовался, какую помощь можно предоставить Киеву в качестве альтернативы. Ему ответил младший министр по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи.

«Великобритания будет анализировать оказываемую поддержку и не исключает возможности предоставления систем вооружений более дальнего радиуса действия», - цитирует RT ответ Хиппи.

Чиновник отметил, что Лондон поддерживает Украину «надлежащим и сбалансированным набором военных средств».

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания может нарастить объем военной помощи в следующем году. Об этом говорится в речи премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Ранее Сунак заявил, что в текущем году Лондон направил Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в качестве военной помощи.